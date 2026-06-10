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- Украина
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В Украине сует непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
В ряде регионов сегодня объявлен уровень опасности.
В среду, 10 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, днем 10 июня на западе кроме Хмельницкой области, а также на юге, востоке в Кировоградской и Днепропетровской областях будут грозы. Кроме того, в отдельных районах ожидается град и шквал 15-20 м/с.
Объявлено штормовое предупреждение — I уровень опасности (желтый).
Погода 10 июня
Синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что 10 июня во многих областях Украины будет жара — до +31 градуса. Однако некоторые регионы покроют кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, а в Закарпатье воздух прогреется до +31.
В Киеве ожидается теплая погода, хотя солнце будет периодически прятаться за облаками. Днем ожидается от 26 до 28 градусов тепла.