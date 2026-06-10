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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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27
Время на прочтение
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В Украине сует непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

В ряде регионов сегодня объявлен уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Возможны грозы.

Возможны грозы. / © pixabay.com

В среду, 10 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем 10 июня на западе кроме Хмельницкой области, а также на юге, востоке в Кировоградской и Днепропетровской областях будут грозы. Кроме того, в отдельных районах ожидается град и шквал 15-20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение — I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 10 июня. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 10 июня. / © Укргидрометцентр

Погода 10 июня

Синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что 10 июня во многих областях Украины будет жара — до +31 градуса. Однако некоторые регионы покроют кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +28 градусов, а в Закарпатье воздух прогреется до +31.

В Киеве ожидается теплая погода, хотя солнце будет периодически прятаться за облаками. Днем ожидается от 26 до 28 градусов тепла.

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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