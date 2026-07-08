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На Украину сует непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
Погода в Украине резко изменится — регионы накроют осадки и сильный ветер.
В четверг, 9 июля, в Украине ухудшится погода. Ряд областей накроют сильные грозы, град и шквалы.
Об этом сообщили в Укргидромецентре и ГСЧС.
Днем синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
«На Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильные дожди. Днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что после дождей в Украину снова сует адская жара. По предварительному прогнозу, в конце следующей недели температура воздуха снова превысит отметку в +30 °C. Сейчас мощная волна жары уже охватила страны Западной Европы.