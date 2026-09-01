В Украине сует непогода: где будут сильные грозы

Возможны грозы. / © pixabay.com

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Во вторник, 1 сентября, местами в Украине ухудшится погода. Ряд областей покроют сильные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Днем синоптики прогнозируют грозы в западных регионах Украины. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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«1 сентября в западных, днем и в Винницкой и Житомирской областях грозы», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение 1 сентября. / © Укргидрометцентр

Погода в Украине

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что в Украине в ближайшее время изменится погода. Атлантическое похолодание принесет грозы, ливни и шквалистый ветер. В первые дни сентября влажный атлантический воздух обеспечит комфортное тепло: ночью от +10° до +15°, а днем до 26° тепла.

В то же время в Укргидрометцентре отмечают, что 1–3 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой, 1 сентября и Кировоградской), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях будет сохраняться жара. Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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