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- Украина
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В Украине сует непогода: где будут сильные грозы
Первый день осени принесет грозы в ряд украинских регионов.
Во вторник, 1 сентября, местами в Украине ухудшится погода. Ряд областей покроют сильные грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем синоптики прогнозируют грозы в западных регионах Украины. Объявлен I уровень опасности (желтый).
«1 сентября в западных, днем и в Винницкой и Житомирской областях грозы», — говорится в сообщении.
Погода в Украине
Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что в Украине в ближайшее время изменится погода. Атлантическое похолодание принесет грозы, ливни и шквалистый ветер. В первые дни сентября влажный атлантический воздух обеспечит комфортное тепло: ночью от +10° до +15°, а днем до 26° тепла.
В то же время в Укргидрометцентре отмечают, что 1–3 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой, 1 сентября и Кировоградской), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях будет сохраняться жара. Объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.