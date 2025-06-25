На Украину надвигается непогода: где и когда объявлено штормовое предупреждение

Ветер. / © Associated Press

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В среду, 25 июня, в Украине будут сильные шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в “Укргидрометцентре”.

"25 июня днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили синоптики.

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Объявлен I уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение на среду, 25 июня. / © Укргидрометцентр

Напомним, по информации синоптики Наталки Диденко, погода в Украине 25 июня будет комфортной. Температура воздуха в большинстве регионов страны будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла. В северных областях может быть немного прохладнее – около 20–22 градусов.