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- Украина
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На Украину надвигается непогода: где и когда объявлено штормовое предупреждение
В ряде областей объявлен уровень опасности.
В среду, 25 июня, в Украине будут сильные шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в “Укргидрометцентре”.
"25 июня днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили синоптики.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, по информации синоптики Наталки Диденко, погода в Украине 25 июня будет комфортной. Температура воздуха в большинстве регионов страны будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла. В северных областях может быть немного прохладнее – около 20–22 градусов.