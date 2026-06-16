В Украине сунет нашествие комаров: эксперт рассказал, какие регионы пострадают больше всего

Комары / © из соцсетей

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Через более долгий теплый сезон насекомые успевают дать больше потомков. Это приводит к всплеску количества комаров в Украине.

Об этом рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Виктор Шпарик.

Он объяснил, что чем дольше продолжается тепло, тем большее количество поколений могут дать комары. Цикл от яйца до взрослого насекомого повторяется.

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Какие регионы пострадают

Увеличение численности комаров через длительный сезон с плюсовыми температурами коснется первых областей, где обычно теплее, а также водоемы.

«Прогнозируется, что теплый комариный сезон может увеличиться на месяц, а может и больше. Первыми это ощутят южные регионы, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Центральная Украина», — отметил Шпарик.

В центральные области Украины принадлежат Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Температура оказывает существенное влияние на биологию комаров, а хорошие условия обычно ускоряют их развитие — яйца комаров быстрее вылупляются в теплой воде. Размножаться комары начинают уже от температуры +15 градусов, однако оптимальным является диапазон 21–32 °C.

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Напомним, что зуд и отек после укуса комара являются естественной реакцией организма, выделяющего гистамины в ответ на белки в слюне насекомого. Расчесывать место укуса не стоит, поскольку это лишь усиливает выделение гистамина, увеличивает зуд и открывает рану для бактерий из окружающей среды и ногтей.

Более сильный зуд обычно наблюдается у детей, людей с иммунными нарушениями или тех, кто впервые сталкивается с определенным видом комаров.

Хотя серьезные аллергические реакции случаются крайне редко, появление крапивницы, значительного отека вне укуса или затрудненного дыхания требует немедленной медицинской помощи.

Для защиты от насекомых специалисты рекомендуют использовать профилактические меры: наносить репелленты, носить закрытую свободную одежду, устанавливать москитные сетки на окна, а также применять фумигаторы и ультразвуковые отпугиватели в помещениях.

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