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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину сунут снег и арктический холод: синоптики предупредили, какие города накроет и где ударит мороз (карта)

Погода в Украине 6 ноября изменится из-за холодного атмосферного фронта из Балтики, который принесет дожди, местами мокрый снег, порывистый ветер и ощутимое похолодание.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Украине

Погода в Украине / © ТСН

Погода по всей территории Украины в пятницу 6 ноября претерпевает ощутимые изменения из-за прохождения холодного атмосферного фронта с Балтики. Почти во всех регионах пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, усилится ветер, а температурные показатели на протяжении всех суток будут удерживаться на низких отметках.

Подробный прогноз погоды — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 6 ноября — прогнозируют синоптики

«Первая настоящая осенняя стужа в Украине уже чувствуется. Минувшей ночью наблюдались небольшие минусы, на севере и северо-востоке пролетал снег», — отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, 6 ноября территорию страны будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому в большинстве областей ожидается дождь, а на севере, кое-где в центре и в восточных областях — с мокрым снегом.

В западных областях влияние северного антициклона сдержит осадки, преимущественно сухо. На большинстве территории удержится сильный северный ветер со штормовыми порывами.

«То есть завтра днем ожидается в Украине + 4+ 8°, но одевайтесь как на небольшой мороз!», — отметила синоптик.

Также Наталья Диденко призвала водителей не легкомыслить с летней резиной и как можно скорее обратиться к мастерам для ее замены.

Как пояснил синоптик Виталий Постригань, погоду в Украине определяют холодные воздушные массы с севера Скандинавии, а не солнечное тепло. Поэтому и ночное охлаждение земли метеостанции уже зафиксировали первые заморозки сезона. В частности, холоднее всего было в Дубно на Ровенщине, где температура снизилась до -4,9 °C, и в Жашкове на Черкасщине с показателем -1,2 °C.

Он добавил, что колебания температуры, давления и усиление ветра могут отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По информации У странского гидрометеорологического центра, холодный атмосферный фронт с Балтики повлечет за собой интенсивное падение давления. Из-за облачности температура воздуха в течение суток почти не колеблется и будет держаться в пределах от 0 до 6 градусов тепла.

Погода 6 ноября. / © Укргидрометцентр

Погода 6 ноября. / © Укргидрометцентр

Теплее всего будет на Закарпатье и крайнем юге — 5–10° тепла днем, а самое холодное в Карпатах и Закарпатье — 1–6° мороза ночью.

Ветер ожидается северо-западный, 7–12 м/с, однако днем в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях местами будут фиксироваться порывы 15–20 м/с.

Погода в Киеве

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в Киеве и территории Киевской области 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшой дождь, а по области местами возможен мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в течение всех суток по области составит 1–6° тепла. В Киеве как ночью, так и днем столбики термометров покажут 3–5° тепла.

Погода во Львове

По прогнозу Львовского регионального центра гидрометеорологии, 6 ноября погоду в регионе будет определять северный атмосферный фронт.

Во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью пройдет без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь, в горах местами с мокрым снегом.

Ночью и утром образуется слабый туман, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер ночью северо-западный (5-10 м/с), днем — северный (9-14 м/с). Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем — 4–9° тепла.

Во Львове ночью прогнозируют 0–2° мороза, а днем воздух прогреется до 6–8° тепла.

Погода в Днепре

По данным Днепропетровского областного центра гидрометеорологии, в Днепропетровской области и Днепре 6 ноября предполагается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, но днем будет идти дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет составлять от -3° до +2°, днем — +4…+9°. В Днепре ночью ожидается 0…+2°, а днем столбики термометров покажут +7…+9°.

Погода в Одессе

По информации Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, на Одесщине и Одессе 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь (по области местами). Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На дорогах региона будет сохраняться хорошая видимость.

Температура воздуха по области ночью составит 0–5° тепла, днем — 6–11° тепла. В Одессе ночью прогнозируют 3-5° тепла, а днем — 7-9° тепла.

Погода в Харькове

По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 6 ноября в Харькове ожидается облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0–5° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 3–8° тепла.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, в Украину пришло похолодание, которое задержится по меньшей мере до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни существенно изменится погода. После первых ночных морозов страну накроет циклон, который принесет холодный воздух с севера, дождя и местами мокрый снег.

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