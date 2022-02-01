В Украине существенно ухудшилась ситуация с COVID-19 и почти все области стали "оранжевыми": обновлены карантинные зоны

В Украине существенно ухудшилась ситуация с COVID-19 и почти все области стали "оранжевыми": обновлены карантинные зоны

Киев сейчас в "оранжевой" зоне.

В Украине по состоянию на 1 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 увеличилось количество "оранжевых" зон, которой соответствуют 18 областей и Киев. Также два региона "красные" и три — "желтые".

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" в настоящее время являются город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по состоянию на утро 1 февраля в Украине было выявлено 30 768 новых случаев COVID-19. Из-за осложнений болезни умерли 192 человека.

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