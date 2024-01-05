В Украине существенно выросла стоимость одного важного овоща

Огурцы подорожали на 17%, в то время как импортная продукция малокачественная.

В Украине подорожали на 17% тепличные огурцы. Сейчас килограмм овоща стоит 90–135 гривен. И это больше, чем неделей раньше.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

Удорожание огурцов стимулирует рост спроса на них и существенно сокращает предложения этой продукции. В основном на украинском рынке импортный огурец, в то время как только единичные комбинаты из Украины ведут реализацию продукции.

Завозят же в Украину в основном огурцы из Турции, а там на них подняли цены. В то же время, на рынок нашего государства на этой неделе продукция поступала малообъемными партиями. Кроме того, многие компании просто отказываются работать с поставщиком из-за низкого качества огурца.

Сегодня тепличный огурец в Украине реализуется в среднем на 70% дороже, чем в январе 2023 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление.

Напомним, что в Украине стоимость оформления ID-карты и других документов изменилась.

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