В Украине – существенный сбой в работе Интернета после российских ракетных атак

Объем Интернет-трафика упал до 67% от нормы.

В Украине фиксируется значительный сбой в работе Интернета после российских ракетных обстрелов и аварийных отключений электроэнергии, произошедших 15 ноября.

Об этом сообщает NetBlocks.

Согласно сетевым данным, большинство регионов Украины пострадали от отключения электроэнергии на фоне массированного ракетного удара со стороны РФ, направленного на критическую инфраструктуру.

"Подтверждено: Украина пока испытывает значительный сбой в работе Интернета; показатели свидетельствуют об общем подключении только на 67% от предыдущих показателей", – говорится в сообщении организации.

Там отметили, что инцидент произошел на фоне сообщений об одной из самых интенсивных российских ракетных атак.

⚠️ Confirmed: #Ukraine является нынешним experimentem a major internet disruption; live metrics show национальная связность в 67% из предельных уровней; the incident comes amid reports of one of the most intense Russian missile attacks to date



Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/XE4w2o1Uzp — NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022

Напомним, Россия устроила 15 ноября самую массированную ракетную атаку по Украине с 24 февраля. Вражеские ракеты попали в жилые дома и объекты критической инфораструктуры, а также убили и ранили гражданских.

В Офисе президента заявили о критической ситуации в стране из-за вражеских ракетных ударов. Больше всего попаданий зафиксировано в центральных и северных областях. Часть регионов осталась без электроснабжения.

Заметим, что Воздушным силам Украины удалось сбить 77 российских ракет.

В "Укрэнерго" предупредили о возможных значительных перебоях в энергоснабжении, поэтому необходимо сделать запас пищи, водить и иметь заряженные устройства и павербанки.

Что будет с энергосистемой: эксперт энергетических программ Максим Белявский

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