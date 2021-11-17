В Украине свирепствует "Дельта": ученые обнаружили 11 вариантов штамма

Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны.
Ученые Института молекулярной биологии и генетики провели исследования и выявили 11 различных вариантов штамма "Дельта" в Украине. Исследование было проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом в среду, 17 ноября, сообщает пресс-служба ИМБГ.
"Почти в 60% образцов — "материнский" вариант "Дельты" B.1.617.2, так называемый индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма "Дельта", происходящих из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки", — говорится в сообщении на странице Facebook.
Отмечается, что в октябре ученые исследовали 75 образцов, собранных у больных от 13 до 85 лет в конце сентября. Образцы были взяты у больных коронавирусом в разных регионах страны. Почти все пациенты (95,6%) были госпитализированы со средней и тяжелой формой.
Согласно данным исследования, в июне-августе 2021 года штамм "Дельта" был обнаружен лишь в половине изучаемых образцов, остальные — штамм "Альфа", так называемый британский вариант, который начал широко распространяться в начале 2021 года.
"Мутируемые варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов. Призываю всех как можно быстрее вакцинироваться", — заявил руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.
Напомним:
- В Украине по состоянию на 17 ноября "красной" зоне эпидемической опасности соответствуют 17 областей и Киев. Еще пять областей в "оранжевой" зоне и две в "желтой".
- С завтрашнего дня, 18 ноября, к "красной" зоне карантина добавится Винницкая область.
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