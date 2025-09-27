В Украине сына лежачего 82-летнего отца отправили на полигон - что было дальше

Отец Владимира Малицкого / © Hromadske.ua

Мужчину мобилизовали в армию, оставив его лежачего отца с инвалидностью без присмотра, а соседи начали распродавать скот- о ситуации стало известно после освещения в СМИ.

Об этом сам мужчина сообщил hromadske.

"Мне дали отпуск до 10 дней, чтобы я донес все необходимые документы в воинскую часть для увольнения из армии", - рассказал Малицкий.

Он поделился своей версией событий, предшествовавших его мобилизации 18 сентября, когда парализованный отец остался один дома.

По словам мужчины, предыдущая отсрочка у него была действительна до 6 августа и регулярно возобновлялась на основании ухода за человеком с инвалидностью первой группы А. У Малицких нет других родственников, ведь его мать умерла много лет назад.

"5 или 6 августа я пошел в Пенсионный фонд за справкой, что получаю пособие по уходу за отцом. Мне объяснили, что сейчас большой наплыв документов - как от пенсионеров, так и от матерей с детьми и людей с инвалидностью - из-за реорганизации управления соцзащиты (с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд - ред. Поэтому сказали прийти за справкой ориентировочно 15 сентября. Но и 15 сентября она не была готова. А уже 17 сентября мне пришла повестка", - пояснил он.

Не имея на руках справки из Пенсионного фонда, мужчина обратился к старосте села, который выдал альтернативный документ, подтверждающий его проживание с отцом, который нуждается в постоянном уходе.

"С той справкой, а также с документами об инвалидности первой А группы у отца, я пошел в ТЦК. Они посмотрели документы и сказали подождать в коридоре и.о. начальника ТЦК. Через минут 20 подошла девушка и попросила сдать психологические тесты на двести вопросов и еще спросила, есть ли у меня водительское удостоверение. Я очень удивился, при чем здесь вообще удостоверение?

Далее она сказала, что начальник сейчас находится в другом здании, где проходят ВВК, и надо ехать к нему туда. Я был уверен, что меня не везут проходить ВВК, потому что я его уже недавно, в июне, проходил. Меня и еще трое человек повезли туда, а там сразу повели на второй этаж и там закрыли", - уточнил Малицкий.

Телефон и паспорт мужчины забрали на проходной ТЦК, однако вечером ему разрешили позвонить со служебного телефона старосты села и сообщить о мобилизации, а также дать инструкции, где спрятаны ключи от дома, потому что соседи не могли попасть в дом.

Вечером староста приехал в ТЦК, чтобы объяснить ситуацию с отцом, но его не слушали. На следующий день Владимира уже отправили на учебный полигон.

"Там, увидев все мои документы, очень удивились, почему меня сюда привезли. Вообще хочу поблагодарить руководство воинской части за гуманное отношение к моей ситуации. А также всех соседей, старосту за неравнодушие и что ухаживали за моим отцом и хозяйством. И благодарность журналистам, которые осветили эту ситуацию, потому что без резонанса не знаю, помогло бы что-то", - добавил мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июля в Украине продолжают действовать ограничениядля отдельных категорий граждан, которых не мобилизуют даже в период военного положения.