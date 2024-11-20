В Украине укромных мест нет, есть только ловушки: ВСУ накрыли оккупантов обильным огнем на Харьковщине (видео)

Украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области. Российские солдаты попали в смертельную ловушку у реки Оскол.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области

Военные армии РФ решили укрыться в доме в селе Глушковка, Харьковская область. Но их передвижение не осталось незамеченным. Украинские FPV-дроны быстро накрыли их убежище обильным огнем. Задание выполнили бойцы 205-го батальона территориальной обороны.

Напомним, по состоянию на утро 20 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 725 740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.

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