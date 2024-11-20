Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине укромных мест нет, есть только ловушки: ВСУ накрыли оккупантов обильным огнем на Харьковщине (видео)

Дата публикации
Просмотры
2850
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Украине укромных мест нет, есть только ловушки: ВСУ накрыли оккупантов обильным огнем на Харьковщине (видео)

Российский военный/X (Twitter)

Против наших железных "птичек" россияне бессильны.

Украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области. Российские солдаты попали в смертельную ловушку у реки Оскол.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области

Украинские бойцы накрыли оккупантов огнем в Харьковской области

Военные армии РФ решили укрыться в доме в селе Глушковка, Харьковская область. Но их передвижение не осталось незамеченным. Украинские FPV-дроны быстро накрыли их убежище обильным огнем. Задание выполнили бойцы 205-го батальона территориальной обороны.

Напомним, по состоянию на утро 20 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 725 740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация