В Украине телевидение уступило телеграм-каналам: новый опрос показал, доверяют ли украинцы СМИ

В Украине телевидение перестало доминировать, на его смену пришли интернет-источники. 44% граждан сейчас читают новости из телеграмм-каналов.

Об этом идет речь в опросе Киевского международного института социологии.

Как отмечается, 44% опрошенных граждан в Украине получают новости преимущественно из телеграмм-каналов, 43% граждан – по телевидению – но это касается более старшего поколения.

36% респондентов смотрят YouTube-каналы, 34% – читают интернет-издание.

"Другие опросы КМИС показывают, что среди тех же телеграмм-каналов нет однозначных лидеров, а респонденты называют сотни или тысячи разных каналов. В то же время, среди респондентов есть запрос на быстрый и лаконичный формат изложения информации (с короткими текстами или видео). В то же время, украинским СМИ доверяют 49% респондентов, не доверяют – 43%", — рассказали в КМИС.

Напомним, что согласно опросу, только 5% украинцев планируют ехать из Украины на холодный период, в то время как все остальные, которые собираются перезимовать в Украине, в большинстве своем не имеют ни электрогенераторов, ни аккумуляторов.