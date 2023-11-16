В Украине температура упадет до 14 градусов мороза: синоптик назвала точные даты

Осень практически подошла к концу и приближается зима. На следующей неделе в Украине ожидается сильное похолодание.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, снизится температура воздуха в период с 19 по 23 ноября. Сначала будут небольшие минусы, а в ночное время 23 и 24 ноября ожидаются морозы от -10 до -14 градусов в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщили ранее синоптики, за предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться в 2022-2023 годах. Впрочем, иногда она может сильно падать, если в Украину будут проникать потоки холодного арктического воздуха. Движение этих воздушных масс зависит от процессов, происходящих в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах.

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