Украина
619
2 мин

В Украине тестируют баллистику, способную поразить Москву и Петербург

Баллистическая ракета ФП-9, которую разрабатывает компания Fire Point, имеет боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км.

Богдан Скаврон
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В Украине в феврале планируют завершить тестирование баллистических ракет, способных поражать цели в российских городах Москва и Санкт-Петербург.

Об этом сообщил один из руководителей компании Fire Point Денис Штилерман в интервью DW.

По его словам, наносить удары по столице государства-агрессора крылатыми ракетами или беспилотниками очень сложно, поскольку для этого нужно преодолеть три контура российской ПВО и избежать перехвата вертолетами.

«Ни крылатые ракеты, ни беспилотники в каком-то большом проценте, который может нанести значительное поражение Москве или ее инфраструктуре, не долетят. Поэтому единственная надежда на баллистику с большой скоростью попадания в цель — более 1200 метров в секунду», — пояснил Штилерман.

Он отметил, что баллистическая ракета ФП-9, которую разрабатывает компания Fire Point, имеет боевую часть 800-850 кг и дальность полета 800-850 км.

«Восемьсот километров — это Москва и даже Питер», — намекнул один из руководителей украинской оружейной компании.

Денис Штилерман отметил, что тестирование этой ракеты могли быть проведены еще до нового года, но возникла задержка из-за организационных проблем.

«Надеюсь, что в феврале мы завершим все тестирования, которые необходимы для кодификации [то есть присвоения номенклатурного номера НАТО, который необходим для допуска оружия к эксплуатации и официальных закупок Минобороны — ТСН.ua]», — сообщил он.

Один из руководителей компании Fire Point отметил, что темпы создания украинской баллистической ракеты достаточно быстрые, поскольку даже страны с большим опытом и мощной ракетной программой тратили на это десятки лет.

Напомним, украинская компания «Акватехник», которая работает над созданием тяжелого безэкипажного подводного аппарата «Маричка», обнародовала часть технических параметров нового оружия.

