В Украине только одна область осталась "желтой": где удается сдерживать COVID-19

"Оранжевая" зона сейчас самая большая.
В Украине по состоянию на 10 февраля из-за ситуации с COVID-19 еще две области покинули "желтую" зону и перешли в "оранжевую".
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно обновленным данным, две области находятся в "красной" зоне, еще 21 область и город Киев — в "оранжевой" зоне, одна — в "желтой".
В частности, только Полтавская область находится в "желтой" зоне. Кировоградская и Запорожская области перешли в "оранжевую" зону, где также находятся город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона.
К слову, с 11 февраля Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области переходят в "красную" зону карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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