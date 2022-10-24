В Украине – "тренд" на поедание мухоморов: на спор, ради видео в TikTok, для галлюцинаций и "лечения" (фото)

В Украине "тренд" на поедание мухоморов. Люди сознательно употребляют их для "лечения", расслабления и получения галлюциногенного эффекта. Подростки едят ядовитые грибы на спор или даже ради видео в TikTok.

На прошлой неделе отравление мухоморами зафиксировали у 43-летнего мужчины в Ровенской области, сообщили в местной больнице.

В грибной сезон из-за отравления грибами погибают или попадают в медицинские учреждения сотни людей. Врачи говорят – это закономерное явление, однако шокированы отравлениями именно мухомором.

Скриншот из TikTok

"Традиция употребления красных мухоморов хорошо известна у народов северо-восточной и западной Сибири. На наших землях с давних времен мухомор использовали только для уничтожения мух, клопов и других насекомых. Отсюда и произошло название "мухомор".

В XXI веке люди прибегают к альтернативным методам лечения серьезных заболеваний, употребляя мухоморы в сыром виде. Человек сознательно ест ядовитый гриб с целью лечения – это просто казуистика какая-то”, – отметили в больнице, где отравился мужчина.

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Что будет, если съесть мухомор

Врачи предостерегают: ядовитые вещества, содержащиеся в мухоморе – мускарин, микоатропин поражают печень, почки, центральную нервную систему, вызывая ряд серьезных симптомов, а в тяжелых случаях необратимые процессы в организме.

Летальные последствия происходят в 2-3% случаев, наступают через 6-12 часов при больших количествах съеденного гриба.

Некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь.

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

Напомним, в Хмельницком 32-летний мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил. Уже через час после такого ужина ему стало плохо. Единственное, что он успел – вызвать медиков. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии со спутанным сознанием и галлюцинациями.

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