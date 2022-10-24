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В Украине – "тренд" на поедание мухоморов: на спор, ради видео в TikTok, для галлюцинаций и "лечения" (фото)

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В Украине – "тренд" на поедание мухоморов: на спор, ради видео в TikTok, для галлюцинаций и "лечения" (фото)

Скриншот из TikTok

Люди собирают, готовят и едят ядовитые грибы.

В Украине "тренд" на поедание мухоморов. Люди сознательно употребляют их для "лечения", расслабления и получения галлюциногенного эффекта. Подростки едят ядовитые грибы на спор или даже ради видео в TikTok.

На прошлой неделе отравление мухоморами зафиксировали у 43-летнего мужчины в Ровенской области, сообщили в местной больнице.

В грибной сезон из-за отравления грибами погибают или попадают в медицинские учреждения сотни людей. Врачи говорят – это закономерное явление, однако шокированы отравлениями именно мухомором.

Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok

"Традиция употребления красных мухоморов хорошо известна у народов северо-восточной и западной Сибири. На наших землях с давних времен мухомор использовали только для уничтожения мух, клопов и других насекомых. Отсюда и произошло название "мухомор".

В XXI веке люди прибегают к альтернативным методам лечения серьезных заболеваний, употребляя мухоморы в сыром виде. Человек сознательно ест ядовитый гриб с целью лечения – это просто казуистика какая-то”, – отметили в больнице, где отравился мужчина.

Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok

Что будет, если съесть мухомор

Врачи предостерегают: ядовитые вещества, содержащиеся в мухоморе – мускарин, микоатропин поражают печень, почки, центральную нервную систему, вызывая ряд серьезных симптомов, а в тяжелых случаях необратимые процессы в организме.

Летальные последствия происходят в 2-3% случаев, наступают через 6-12 часов при больших количествах съеденного гриба.

Некоторые виды мухомора приводят к отравлению, симптомы которого проявляются слишком поздно, когда человеку уже почти невозможно помочь.

Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok
Скриншот из TikTok / ©
Скриншот из TikTok

Напомним, в Хмельницком 32-летний мужчина отравился мухоморами, которые сам собрал и приготовил. Уже через час после такого ужина ему стало плохо. Единственное, что он успел – вызвать медиков. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии со спутанным сознанием и галлюцинациями.

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