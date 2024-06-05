В Украине третий раз с утра объявили масштабную воздушную тревогу

В среду, 5 июня, в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Это уже в третий раз с утра полностью "краснеют" все области.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 15:36.

Карта тревог на 15:36 среды, 5 июня. / Фото: alerts.in.ua

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу – в 7:14 и в 13:23. Причина – взлет МИГов.

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