В Украине третий раз с утра объявили масштабную воздушную тревогу

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В среду, 5 июня, в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Это уже в третий раз с утра полностью "краснеют" все области.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", — говорится в сообщении.
Карта тревог по состоянию на 15:36.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления об окончании тревоги. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, сегодня в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу – в 7:14 и в 13:23. Причина – взлет МИГов.
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