В Украине третий раз в течение дня объявили масштабную воздушную тревогу

Опасность во всех областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

В четверг, 17 августа, на всей территории Украины третий раз объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность во всех областях связана с активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщают в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

"Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, МиГ-31К является носителями сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

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В мониторинговых каналах сообщают, что сегодня в России запланированы тренировочные полеты 16-ти экипажей МиГ-31К в пределах Нижегородской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

"Не исключаются пуски ракет Х-47М2 или их имитация", – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 15 августа, от массированной ракетной атаки государства-агрессора пострадали города Днепр, Львов и Луцк.

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