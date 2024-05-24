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В Украине третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали во всех областях Украины

Причиной снова стал вылет истребителя МиГ-31К в России.

Вечером 24 мая третий раз за день на всей территории Украины объявили массшитабную воздушную тревогу.

Как сообщили в Воздушных силах, причиной снова стал вылет истребителя МиГ-31К в России.

Истребитель МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал", которые способны поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Часто эти истребители совершают не боевые вылеты, а учебные полеты.

Напомним, со времени последней масштабной воздушной тревоги, объявленной во всех областях Украины, прошло около двух часов.

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