В Украине три дня подряд устанавливают рекорды по количеству прививок против COVID — Ляшко

В Украине три дня подряд устанавливают рекорды по количеству прививок против COVID — Ляшко

Полностью привитых украинцев уже больше миллиона, а первую дозу получили 2,2 миллиона человек.

В последние дни в Украине существенно увеличили темпы вакцинации против COVID-19 и ежедневно проводят прививки больше 100 тыс. человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Количество привитых украинцев против COVID-19 за последние дни:

7 июля — 104 680 человек.

8 июля — 109 160 человек.

9 июля — 114 660 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации было сделано 3 млн 420 тыс. 668 прививок. Первую дозу получили 2 млн 277 тыс. 226 украинцев, а полностью вакцинированы — 1 млн 143 тыс. 442 человека.

Министерство здравоохранения Украины

Какими вакцинами сделали прививки украинцам (с начала кампании по вакцинации):

AstraZeneca (Covishield, SKBio) — 1,3 млн.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 1,1 млн.

CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн.

Министерство здравоохранения Украины

Ляшко уточнил, что в Украине действуют 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы. Действуют около 200 центров массовой вакцинации.

"Обращаюсь к уже вакцинированным и просто ответственным гражданам — позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки. Иногда достаточно просто сказать, что это важно, вдохновить их к решению выбрать вакцинацию, выбрать безопасную защиту от COVID-19. Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", — призвал министр.

Перечень пунктов и центров вакцинации против COVID-19 можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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