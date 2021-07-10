В Украине три дня подряд устанавливают рекорды по количеству прививок против COVID — Ляшко

Полностью привитых украинцев уже больше миллиона, а первую дозу получили 2,2 миллиона человек.
В последние дни в Украине существенно увеличили темпы вакцинации против COVID-19 и ежедневно проводят прививки больше 100 тыс. человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Количество привитых украинцев против COVID-19 за последние дни:
- 7 июля — 104 680 человек.
- 8 июля — 109 160 человек.
- 9 июля — 114 660 человек.
Всего с начала кампании по вакцинации было сделано 3 млн 420 тыс. 668 прививок. Первую дозу получили 2 млн 277 тыс. 226 украинцев, а полностью вакцинированы — 1 млн 143 тыс. 442 человека.
Какими вакцинами сделали прививки украинцам (с начала кампании по вакцинации):
- AstraZeneca (Covishield, SKBio) — 1,3 млн.
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 1,1 млн.
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн.
Ляшко уточнил, что в Украине действуют 702 мобильные бригады, которые в основном прививают группы профессионального риска и организованные коллективы. Действуют около 200 центров массовой вакцинации.
"Обращаюсь к уже вакцинированным и просто ответственным гражданам — позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки. Иногда достаточно просто сказать, что это важно, вдохновить их к решению выбрать вакцинацию, выбрать безопасную защиту от COVID-19. Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность. Только вместе мы сможем минимизировать последствия пандемии", — призвал министр.
Перечень пунктов и центров вакцинации против COVID-19 можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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