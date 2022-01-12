В Украине ученые спрогнозировали начало новой волны коронавируса и количество больных

С 12 по 18 января в Украине суточное количество новых случаев коронавируса составит 7072.

В Украине начинается очередная волна заболеваемости коронавирусом. Количество новых положительных тестов выросло почти на 40%.

Об этом сообщили в пресс-службе Института проблем математических машин и систем НАН Украины.

Эксперты подготовили прогноз развития коронавируса в нашей стране с 12 по 25 января. По данным ученых, мы входим в очередную волну COVID-19.

"Согласно данным о заразности штамма “омикрон” и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность также могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии", — сообщили в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины.

С 12 по 18 января в Украине суточное количество новых случаев коронавируса будет стремиться к 7072. За последние 3—5 дней увеличилась и часть молодежи до 35 лет, у которых фиксируют вирус. В частности, они чаще стали попадать в больницы.

“Вакцины предоставляют высокую защиту против госпитализации, уровень которой до сих пор не испытал возможного снижения на фоне распространения штамма "омикрон", как это можно ожидать, учитывая данные стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях", — подчеркнули ученые.

Напомним, что люди, переболевшие "Омикроном", не нуждаются в бустерной прививке.

Читайте также: