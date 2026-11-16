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В Украине ударят морозы до -6 градусов: какие области накроет похолодание
В Украине прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Температура воздуха днем будет составлять +3…+8°, на крайнем юге — до +11°.
В понедельник, 16 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. В большинстве областей осадков не ожидается, а днем температура воздуха будет +3…+8 градусов.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не ожидается. Исключением станет Закарпатье, где прогнозируется небольшой дождь, а также Прикарпатье, где осадки возможны днем.
Ветер будет юго-восточным со скоростью 7–12 м/с. В Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
В ночные часы температура воздуха колебалась от +2 до -3 °C. Холоднее всего было на востоке и северо-востоке, где столбики термометров могут опуститься до -6 °C.
Самые теплые ночи — в Одесской и на Закарпатье — от +2 °C до +7 °C.
В Киеве, согласно прогнозной карте, ночью ожидается от 0 до +2 °C, а днем — от +6 до +8 °C.
Ранее синоптики сообщили, что зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. В то же время, во время вторжения арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.