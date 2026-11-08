В Украине ударят морозы до -9°: прогноз погоды на 9 ноября по регионам (карта)

Погода на 9 ноября / © ТСН

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В понедельник, 9 ноября, в Украине будет преобладать без осадков.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ветер переменных направлений составит 3-8 м/с.

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«Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 4-9° мороза; днем 3-8° тепла», — сообщили в Укргидрометцентре.

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А вот в западных областях ночью температура местами опустится до 8-9 ° С мороза. В то же время, на юге днем воздух прогреется до +10°С. В большинстве регионов облачно с прояснениями.

Погода в областях Украины 9 ноября

Карта погоды на 9 ноября / © Укргидрометцентр

Киев и Киевская область

В столице ночью прогнозируют +0…+2°С, днем воздух прогреется до +5…+7°С. В Киевской области ночная температура будет составлять от -3 до +2 °С, дневная — +3…+8 °С. Осадков не ожидается.

Одесская область

В Одесской области будет несколько теплее, чем в большинстве регионов, сообщили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей. В то же время, там ожидается переменная облачность без осадков. Ночью синоптики прогнозируют +0…+3°С, днем — +5…+10°С.

Винницкая область

Ночью температура будет колебаться около нуля от -2 до +1 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +3…+8 °С. Существенные осадки не прогнозируют.

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Запорожская область

Ночью температура воздуха будет около -3…0 °С, днем — +3…+8 °С. Погода будет сухой, с переменной облачностью.

Харьковская область

В ночные часы можно ожидать от -3 до 0 °С. Днем воздух прогреется до +3…+8°С. Осадков не предполагается, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +0…+5 °С, днем +2…+7 °С. В городе ночью ожидается +1…+3°С, днем +5…+7°С.

Днепропетровская область

Ночью столбики термометров опустятся примерно до -3 °С, местами температура будет близка к нулю. Днем прогнозируют +3…+8°С, без существенных осадков. По информации Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, 9 ноября в регионе будет облачно.

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Ветер северный, 7-12 м/с.

Львовская область

На Львовщине ночь будет холодной: температура будет составлять от -3 до -8 °С, сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии. Днем ожидается +4…+9°С. Во Львове ночью прогнозируют -5…-7 градусов, а днем — +6…+8°С. В ночные и утренние часы возможен туман.

Ивано-Франковская и Черновицкая области

В этих регионах местами температура ночью может опуститься до -9 °С. Днем воздух прогреется примерно до +3…+7°С. Осадков не прогнозируют, местами возможен туман.

Херсонская область. Ночью ожидается от 0 до +3 °С, днем +5…+10 °С. Преобладает сухая погода с прояснениями.

Где 9 ноября будет самое холодное и теплое

Самые ночные морозы прогнозируют в западных областях Украины. В холодных местностях температура может опуститься до -9 °С. В частности, похолодание ожидается в Прикарпатье и Буковине.

Теплее всего днем будет на юге страны: в Одесской и Херсонской области воздух может прогреться до +10 °С. В Крыму прогнозируется до +8 °С.

В общей сложности понедельник пройдет без дождей и снега. В то же время из-за ночных заморозков и возможных утренних туманов водителям следует быть внимательными на дорогах.

Напомним, на днях в Украине уже видели первый снег и град, а синоптики Укргидрометцентра предупредили о ночных морозах до -6° и гололедицу.

Также говорилось, что Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новом атлантичном циклоне.

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