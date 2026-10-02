В Украине ударят заморозки до -3 градусов: синоптик назвала точные даты

Погода изменится / © Getty Images

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В октябре в Украине могут повторяться периоды теплой и солнечной погоды, которые в народе называют «бабьим летом». В то же время при воздействии антициклона ночью возможны заморозки. Первые заморозки на поверхности почвы прогнозируют уже 3-4 октября.

Об этом рассказала представитель «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в интервью «24 Каналу».

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По словам синоптика, погода постоянно меняется: периоды влияния антициклонов чередуются с циклонами, облачностью и осадками. Осенью теплые периоды особенно заметны, поскольку напоминают о летнем тепле.

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«Поэтому в народе и начали называть период антициклональной, спокойной погоды, когда она сочетается с умеренно теплой воздушной массой и комфортными температурами, „бабьим летом“. Но это больше народное название», — сказала Птуха.

Ранее в ГСЧС сообщили, что ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).

По прогнозу «Укргидрометцентра», 2 октября синоптическая ситуация в Украине без изменений. Отсутствие осадков будет обуславливать область высокого давления.

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