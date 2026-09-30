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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине ударят заморозки: синоптики предупредили об опасности

В начале октября похолодание охватит значительную часть Украины. Синоптики предупреждают, что заморозки могут повредить несобранному овощу.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Заморозки.

Заморозки. / © Getty Images

В начале октября в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы. В ряде областей температура ночью может опуститься до 0–3° мороза.

Об этом предупредил Укргидрометцентр.

В ночь на 1–3 октября заморозки прогнозируют в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

2 октября похолодание также коснется Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей.

3 октября заморозки на поверхности почвы ожидаются уже в южной части Украины.

Синоптики объявили I уровень опасности – желтый.

В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут повредить несобранному овощу.

Погода в Киеве и области

30 сентября и 1 октября в Киеве и области сохранится без осадков. По данным Укргидрометцентра, 30 сентября в Киевской области будет облачно с прояснениями, температура днем составит +15…+20°. В столице ожидается около +16…+18°.

1 октября в Киеве также без осадков. Ночью температура опустится до +8°, а днем воздух прогреется до +18°.

Напомним, ранее мы сообщали, когда именно ждать первые заморозки осенью 2026 года и в каких областях они наиболее вероятны.

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