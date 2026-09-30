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В Украине ударят заморозки: синоптики предупредили об опасности
В начале октября похолодание охватит значительную часть Украины. Синоптики предупреждают, что заморозки могут повредить несобранному овощу.
В начале октября в Украине ожидаются заморозки на поверхности почвы. В ряде областей температура ночью может опуститься до 0–3° мороза.
Об этом предупредил Укргидрометцентр.
В ночь на 1–3 октября заморозки прогнозируют в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.
2 октября похолодание также коснется Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей.
3 октября заморозки на поверхности почвы ожидаются уже в южной части Украины.
Синоптики объявили I уровень опасности – желтый.
В Укргидрометцентре предупреждают, что такие погодные условия могут повредить несобранному овощу.
Погода в Киеве и области
30 сентября и 1 октября в Киеве и области сохранится без осадков. По данным Укргидрометцентра, 30 сентября в Киевской области будет облачно с прояснениями, температура днем составит +15…+20°. В столице ожидается около +16…+18°.
1 октября в Киеве также без осадков. Ночью температура опустится до +8°, а днем воздух прогреется до +18°.
Напомним, ранее мы сообщали, когда именно ждать первые заморозки осенью 2026 года и в каких областях они наиболее вероятны.