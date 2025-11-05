В Украине ухудшается ситуация на рынке сливочного масла: детали

Сливочное масло / © www.freepik.com/free-photo

На украинском рынке сливочного масла наблюдается заметное усложнение ситуации. После активного летнего экспорта склады предприятий снова начали переполняться, а реализация продукции внутри страны становится все более тяжелой.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

В чем проблема

Стабильно продавать продукцию сейчас могут преимущественно производители, которые готовы существенно снижать цены. Чаще всего это компании с ограниченными оборотными средствами. В то же время текущий уровень цен убыточен для большинства предприятий, производящих масло вместе с сухим обезжиренным молоком или казеином.

Рост стоимости сырья делает производство менее рентабельным – закупочные цены на молоко, необходимые для безубыточности, остаются недостижимыми для большинства заводов.

«В конце октября наблюдалось заметное удешевление в виде блочного масла. В то же время, производители фасованной продукции удерживают несколько лучшие позиции, однако конкуренция на этом рынке усиливается. Для увеличения продаж компании вынуждены проводить акционные скидки, что негативно влияет на прибыльность», – отмечают специалисты.

Сложная ситуация наблюдается и с экспортом. Часть предприятий вынуждена снижать цены, чтобы удержаться на внешних рынках, в частности, в Молдове. Спрос на украинское масло на Кавказе сохраняется, но объемы продаж там остаются небольшими.

Ожидания производителей роста экспорта после введения новых беспошлинных квот в ЕС не оправдались — европейские трейдеры предлагают более низкие цены, не покрывающие себестоимости производства.

«Из-за убыточности производства некоторые заводы уже сократили или временно прекратили выпуск масла. В результате объемы производства в октябре стали ниже, чем в прошлом году, что является первым подобным случаем за последний период», — говорится в сообщении.

