В Украине ухудшилась погода: где объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды во вторник, 2 апреля. Практически по всей стране будут сильные шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"2 апреля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат – 25-30 м/с", – говорится в предупреждении.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Ненастье обойдет только Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на 2 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Укргидрометцентре сообщалось, что 2 апреля прогнозируется "летняя" температура воздуха — до 25 градусов тепла, а также местами — дожди.