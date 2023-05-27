В Украине ухудшилась погода: в каких регионах будут грозы и шквалы

В субботу, 27 мая, в Украине погода будет дождливой и прохладной. В ряде областей – штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"27 мая днем в Украине, помимо большинства западных областей, грозы в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Синоптики в большинстве регионов объявили и уровень опасности. Обойдет непогода Буковину, Волынь, Ровенскую, Хмельницкую и Тернопольскую области, а также частично — Львовщину, Прикарпатье и Закарпатье.

В Украине 27 мая будут грозы и сильный ветер. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 27 мая в Украине будет тепло, но будет дождь. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +21-26°, а на западе – до +22°. В Киеве воздух прогреется до 23-25° тепла.

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