В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет метель

В стране будет сильный ветер.

В среду, 29 ноября, в Украине ухудшится погода. В ряде областей будет сильный ветер, а также мокрый снег и даже метель.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в стране порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В южных областях местами – до 25 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

На западе — ночью местами будут метели, а на дорогах гололедица. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях — сильный снег.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях днем прогнозируют мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах — гололедица.

Тем временем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью и утром будет дождь.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, в ГСЧС предупреждают, что на высокогорье Карпат возможно сход лавин. 28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность.

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