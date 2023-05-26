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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3967
Время на прочтение
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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Почти по всей Украине 26 мая будут грозы. / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности.

В ряде областей Украины синоптики объявили о штормовом предупреждении на пятницу, 26 мая. Практически во всех регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"26 мая днем в Украине, помимо большинства северных областей, грозы (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Обойдётся непогода только Киев и область, Житомирщину и Черниговщину.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 26 мая. / © Укргидрометцентр
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 26 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, 26 мая днем столбики термометров покажут +21-26°. В Киеве воздух прогреется до +26°. В Карпатах будет прохладнее – всего 13-18° тепла.

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Дата публикации
Просмотры
3967
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