В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

В ряде областей Украины синоптики объявили о штормовом предупреждении на пятницу, 26 мая. Практически во всех регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"26 мая днем в Украине, помимо большинства северных областей, грозы (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Обойдётся непогода только Киев и область, Житомирщину и Черниговщину.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 26 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, 26 мая днем столбики термометров покажут +21-26°. В Киеве воздух прогреется до +26°. В Карпатах будет прохладнее – всего 13-18° тепла.

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