В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Объявлен I уровень опасности.
В ряде областей Украины синоптики объявили о штормовом предупреждении на пятницу, 26 мая. Практически во всех регионах ожидаются грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"26 мая днем в Украине, помимо большинства северных областей, грозы (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Обойдётся непогода только Киев и область, Житомирщину и Черниговщину.
Как сообщалось, 26 мая днем столбики термометров покажут +21-26°. В Киеве воздух прогреется до +26°. В Карпатах будет прохладнее – всего 13-18° тепла.
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