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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины 22 июля. / Фото: pixabay.com

Объявлен I уровень опасности.

В субботу, 22 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины. В регионах прогнозируется гроза, а также сильные порывы ветра.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Сегодня непогода накроет центральные и южные области. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Во многих областях Украины будут грозы. / ©
Во многих областях Украины будут грозы.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине 22 июля. В день в большинстве областей столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. На юге страны температура воздуха будет +28-33°, а в восточных областях – +26-30°.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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