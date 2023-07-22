В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

В субботу, 22 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины. В регионах прогнозируется гроза, а также сильные порывы ветра.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Сегодня непогода накроет центральные и южные области. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Во многих областях Украины будут грозы.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине 22 июля. В день в большинстве областей столбики термометров поднимутся до 20-25° тепла. На юге страны температура воздуха будет +28-33°, а в восточных областях – +26-30°.

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