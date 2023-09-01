В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

В пятницу, в первый день осени, в ряде областей Украины ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности из-за сильных грозов и шквалов.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, непогода минует запад страны, а также Житомирскую и Винницкую области.

"1 сентября днем в Украине кроме западных областей грозы. В отдельных районах центральных и южных областей — град и шквалы 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Синоптики предупреждают о непогоде 1 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 сентября. Так, днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +21-26°. Жарче будет на юге и востоке — до 27-32°.

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