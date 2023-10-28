В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

В субботу, 28 октября, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. В регионах будут сильные порывы ветра.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В ряде областей синоптики объявили I уровень опасности – желтый. В Карпатском регионе шквалы будут достигать 28-30 м/с.

228 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с. Ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с", – предупреждают синоптики.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупреждали, что регионы Украины 28 октября накроет ненастье. На большей территории днем температура будет +13-18°. Температура воздуха в южной части днем составит +19-24 °, а на западе и севере страны — 10-15 ° тепла.

Читайте также: