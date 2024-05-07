В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Во вторник, 7 мая, в Украине ухудшится погода. На регионы сдвигаются грозы и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В ближайшие два-три часа с содержанием до конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в предупреждении.

В ряде регионов объявлен I уровень опасности. Ненастье минует Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

В Украине во вторник, 7 мая, погода ухудшится. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, также в Киеве объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают жителей столицы об осадках и шквалах.

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