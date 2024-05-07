В Украине ухудшится погода: какие регионы накроет ненастье

Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 7 мая, в Украине ухудшится погода. На регионы сдвигаются грозы и сильные порывы ветра.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"В ближайшие два-три часа с содержанием до конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в предупреждении.
В ряде регионов объявлен I уровень опасности. Ненастье минует Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Напомним, также в Киеве объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают жителей столицы об осадках и шквалах.