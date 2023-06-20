В Украине ухудшится погода: какие регионы накроют грозы

Во вторник, 20 июня, в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Грозы частично охватят западные и северные области Украины. Также будет дождь в Винницкой области и Киеве. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.

"20 июня в северных, большинстве западных и Винницких областях грозы", — говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, 20 июня, в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по сообщениям "Укргидрометцентра", днем 20 июня температура воздуха будет +23-28°. В центральных областях столбики термометров поднимутся до +30°. Тем временем в Карпатах днем будет только 16-22 ° тепла.

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