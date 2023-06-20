В Украине ухудшится погода: какие регионы накроют грозы

Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 20 июня, в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Грозы частично охватят западные и северные области Украины. Также будет дождь в Винницкой области и Киеве. Синоптики во многих регионах объявили и уровень опасности.
"20 июня в северных, большинстве западных и Винницких областях грозы", — говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, по сообщениям "Укргидрометцентра", днем 20 июня температура воздуха будет +23-28°. В центральных областях столбики термометров поднимутся до +30°. Тем временем в Карпатах днем будет только 16-22 ° тепла.