В Украине ухудшится погода: какие регионы накроют грозы и град

В ряде областей Украины сегодня, 28 июня, ухудшатся погодные условия. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре. Ненастье охватит регионы в среду днем. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 28 июня в юго-восточной части страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в предупреждении синоптиков.

В некоторых областях Украины 28 июня будет ненастье. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, днем 28 июня в Украине воздух прогреется до +18-23°. В юго-восточных областях столбики термометров покажут чуть больше – 23-28° тепла. В Киеве температура воздуха будет составлять 21-23° выше нуля.

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