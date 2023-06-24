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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроют грозы, град и сильный ветер

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине ухудшится погода: какие регионы накроют грозы, град и сильный ветер

В субботу, 24 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. / Фото: pixabay.com

Уровень опасности – первый.

В Украине на субботу, 24 июня, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Объявлен I уровень опасности, желтый на западе Украины.

"В течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью значительные дожди", — говорится в предупреждении.

Западные регионы 24 июня охватят грозы и шквалы. / © Укргидрометцентр
Западные регионы 24 июня охватят грозы и шквалы. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, в субботу, 24 июня, днем воздух прогреется до 27-32° тепла. Несколько прохладнее будет в западных областях: столбики термометров покажут 19-24°. В Киеве столбики термометров покажут 28-30 ° тепла.

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Дата публикации
Просмотры
2415
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