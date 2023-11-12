В Украине ухудшится погода: в ГСЧС напомнили правила поведения

12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны значительные дожди; в Карпатах сильный снег ; в Украине порывы ветра 15-22 м/с (I уровень опасности, желтый); в южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.

Просим соблюдать следующие правила:

все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

"Будьте осторожны на улице! Берегите себя и родных!", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на выходные, 11-12 ноября – сильный ветер и мокрый снег.

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