В Украине ухудшится погода: в ГСЧС напомнили правила поведения

В Украине ухудшатся погодные условия.
12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны значительные дожди; в Карпатах сильный снег ; в Украине порывы ветра 15-22 м/с (I уровень опасности, желтый); в южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.
Просим соблюдать следующие правила:
- все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- не парковать рядом с деревьями автотранспорт.
"Будьте осторожны на улице! Берегите себя и родных!", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на выходные, 11-12 ноября – сильный ветер и мокрый снег.
Читайте также: