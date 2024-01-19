В Украине ухудшится погода: в каких регионах будет непогода

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях Украины в пятницу, 19 января.

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

В карпатском регионе и Закарпатской области ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"19 января в Карпатах и Закарпатье значительный дождь и мокрый снег. Утром в Украине местами туман видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 19 января. / Фото: Укргидрометцентр

Подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине 19 января ухудшится погода. В большинстве регионов пройдут осадки. Кроме того, порывы ветра в некоторых областях.

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