В Украине ухудшится погода: в каких регионах будет непогода

Объявлен I уровень опасности.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях Украины в пятницу, 19 января.
Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".
В карпатском регионе и Закарпатской области ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"19 января в Карпатах и Закарпатье значительный дождь и мокрый снег. Утром в Украине местами туман видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, синоптики сообщали, что в Украине 19 января ухудшится погода. В большинстве регионов пройдут осадки. Кроме того, порывы ветра в некоторых областях.