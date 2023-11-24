В Украине улучшилась ситуация в энергетической системе — Укрэнерго

Уже в воскресенье может увеличиться дефицит из-за плохой погоды.

В Украине из-за потепления на улице уменьшилась нагрузка на энергетическую инфраструктуру. Однако уже в воскресенье, по которому синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, дефицит в системе может увеличиться.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

“Уже в воскресенье синоптики прогнозируют понижение температуры и метель. Для энергосистемы похолодания снова создаст сложности: стремительный рост потребления и, соответственно, увеличение нагрузки. Наши диспетчеры готовятся к новым вызовам. Помочь им поддерживать баланс между производством и потреблением в это время может каждый из нас. Просто потребляйте электроэнергию бережливо”, — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, что россияне ударили по ТЭС в прифронтовом регионе Украины.

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