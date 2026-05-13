В Украине улучшили правила бронирования: что и для кого изменилось

В Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявлений до 24 ч. Теперь обновить статус работника после исправления расхождений в воинском учете можно без прерывания предыдущего бронирования.

Об этом сообщили в «Дии».

Критически важные для Вооруженных сил Украины предприятия и компании оборонно-промышленного комплекса получили возможность оперативно продлевать бронирование работников, которые уже устранили проблемы в воинском учете.

Ранее сотрудника могли забронировать только на 45 дней для урегулирования его статуса. Теперь, если все данные уже обновлены и исправлены, предприятие может сразу подать заявку на продление бронирования без необходимости отменять предыдущий статус.

Ожидается, что это позволит сэкономить время и обеспечить непрерывную работу коллективов, которые выполняют важные задачи для обороны государства.

Как подать заявление для продления бронирования через «Дию»?

Для оформления потребуется:

проверить информацию о юридическом лице;

в разделе «Категория работников» выбрать пункт «Работники с нарушением воинского учета»;

указать актуальную категорию после продления бронирования, если их несколько;

внести данные работника;

проверить заявление и подписать его с помощью КЭП.

Если документы подает уполномоченное лицо, заявление дополнительно должен заверить руководитель предприятия или подписант, указанный в ЕГР.

Бронирование по-новому — каких изменений ожидать

Напомним, в Украине обсуждают новый подход к бронированию: предприятие сможет оставить важного специалиста, если привлечет вместо него в ряды ВСУ от 3 до 10 новых рекрутов. По словам нардепа Федора Вениславского, такая модель поможет компенсировать мобилизацию кадрами и обеспечить справедливый подход, однако инициатива еще требует дополнительных дискуссий.

Экономист Андрей Длигач заявил, что в Украине уже в мае могут реформировать систему бронирования и определения критических предприятий. По его словам, сейчас рассматривают различные сценарии — от верификации статусов до пересмотра критериев, поскольку 80% бизнесов не имеют забронированных специалистов. Переход к модели «критического персонала» может уменьшить злоупотребления и наполнить бюджет, однако такое решение может потребовать поддержки Верховной Рады.

Народный депутат Елена Шуляк заявила, что информация об отмене бронирования для предприятий, не относящихся к ОПК, является ложной. Политик сказала, что статус критичности для гражданских предприятий сохраняется, поскольку они обеспечивают жизнедеятельность страны, в частности подготовку к отопительному сезону, строительство укрытий и защиту энергетики. Действующая система работает без изменений, поэтому специалисты критических отраслей и дальше будут иметь защиту от мобилизации.

