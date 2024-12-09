В Украине уменьшат количество медицинских вузов: в МОН сделали заявление

Заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий заявил, что в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине — 15.

Студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических вузах. А уже после этого учиться на сильных медицинских факультетах.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам", отмечает "24 Канал". В то же время, он сравнил ситуацию в странах Европы и в Украине.

Сократят ли в Украине количество медицинских вузов

Винницкий заявил, что в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине – 15. По его мнению, со временем в медицинских сообществах появится понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом вузе более конкурентна, чем в отдельном учебном заведении.

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"У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что заведения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы придем эволюционным способом", – отметил чиновник.

Винницкий добавил, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент.

"Нам было бы полезнее для качества, чтобы у нас были мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться широким выбором предметов, которые может предоставить классический университет. А потом дальше сужать свою деятельность на медицинском факультете и практически учиться", – считает Михаил Винницкий.

Напомним, заместитель министра Винницкий предлагает повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены.

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