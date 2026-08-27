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В Украине умерла первая женщина-танкист: что о ней известно
Татьяне Кучеревой было 39 лет, последние девять месяцев она боролась с тяжелой болезнью.
Умерла украинская защитница Татьяна Кучерява, которая в 2015 году стала первой в Украине женщиной-танкистом. Это произошло 26 августа. Военнослужащей было 39 лет.
У Татьяны остались муж, сын, мать, сестра и семья.
О смерти защитницы сообщил ее муж Олег, а подробности о ее жизни и военном пути обнародовали во Львовском городском совете.
Боролась с тяжелой болезнью
Муж защитницы рассказал, что Татьяна в течение девяти месяцев боролась с тяжелой болезнью.
«После 9 месяцев сверхтяжелой борьбы с болезнью нас покинула моя жена Татьяна Кучерява. Многие слова сейчас лишние. Ты самая лучшая мать и жена в мире! Покой с Богом, мы тебя все любим», — написал Олег.
На своей странице в Facebook Татьяна рассказывала, что врачи диагностировали рак четвертой стадии.
Татьяна Кучерява родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области. Ей было 39 лет.
Чин похорон состоится 27 августа в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
Путь в армии
Татьяна училась в Шевченковской средней общеобразовательной школе №2, а затем получила высшее образование в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».
Она также окончила военную кафедру при Военном институте танковых войск НТУ «ХПИ». Военную службу Татьяна начала в 2011 году.
С началом русско-украинской войны женщина встала на защиту Украины. Она овладела управлением танком и постоянно совершенствовала свои военные навыки.
В 2015 году Татьяна Кучерява стала первой женщиной-танкисткой в Украине.
Выполняла важную миссию
В 2016 году Татьяна занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200».
Она занималась эксгумацией, транспортировкой и передачей тел погибших украинских военнослужащих их семьям.
Затем Татьяна передавала свой практический и боевой опыт курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
За службу ее наградили ведомственными наградами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
Любила путешествовать и проводить время с семьей
По словам родных, Татьяна была добрым, положительным, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком.
Она любила путешествовать и проводить время с семьей, увлекалась психологией. Татьяна также имела ученую степень кандидата психологических наук.
«У Татьяны Кучеревой остались сын, муж, мать, сестра и семья», — отметили во Львовском городском совете.
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