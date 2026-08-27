В Украине умерла первая женщина-танкист: что о ней известно

Татьяна Кучерява / © из соцсетей

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Умерла украинская защитница Татьяна Кучерява, которая в 2015 году стала первой в Украине женщиной-танкистом. Это произошло 26 августа. Военнослужащей было 39 лет.

У Татьяны остались муж, сын, мать, сестра и семья.

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О смерти защитницы сообщил ее муж Олег, а подробности о ее жизни и военном пути обнародовали во Львовском городском совете.

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Боролась с тяжелой болезнью

Муж защитницы рассказал, что Татьяна в течение девяти месяцев боролась с тяжелой болезнью.

«После 9 месяцев сверхтяжелой борьбы с болезнью нас покинула моя жена Татьяна Кучерява. Многие слова сейчас лишние. Ты самая лучшая мать и жена в мире! Покой с Богом, мы тебя все любим», — написал Олег.

На своей странице в Facebook Татьяна рассказывала, что врачи диагностировали рак четвертой стадии.

Татьяна Кучерява родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области. Ей было 39 лет.

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Чин похорон состоится 27 августа в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Путь в армии

Татьяна училась в Шевченковской средней общеобразовательной школе №2, а затем получила высшее образование в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».

Она также окончила военную кафедру при Военном институте танковых войск НТУ «ХПИ». Военную службу Татьяна начала в 2011 году.

Татьяна Кучерява / © из соцсетей

С началом русско-украинской войны женщина встала на защиту Украины. Она овладела управлением танком и постоянно совершенствовала свои военные навыки.

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В 2015 году Татьяна Кучерява стала первой женщиной-танкисткой в Украине.

Выполняла важную миссию

В 2016 году Татьяна занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200».

Она занималась эксгумацией, транспортировкой и передачей тел погибших украинских военнослужащих их семьям.

Затем Татьяна передавала свой практический и боевой опыт курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

За службу ее наградили ведомственными наградами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Любила путешествовать и проводить время с семьей

По словам родных, Татьяна была добрым, положительным, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком.

Она любила путешествовать и проводить время с семьей, увлекалась психологией. Татьяна также имела ученую степень кандидата психологических наук.

«У Татьяны Кучеревой остались сын, муж, мать, сестра и семья», — отметили во Львовском городском совете.

Ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер, потерявший ногу, но вернувшийся на фронт снова.







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