В Украине уничтожат более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

В Украине уничтожат более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

Испорченную вакцину уже отправили на склады для утилизации.

В Украине уничтожат более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, у которой срок годности истек. Этот препарат уже изъяли из оборота и отправили на склады для утилизации.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки. Так вакцину свозят в склады, свозят в национальный склад, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после этого передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию", – рассказал Игорь Кузин.

По его словам, вакцину AstraZeneca Украина получила в качестве гуманитарной помощи. В регионах уже подсчитали остатки препарата, поэтому утилизации подлежит более 400 тысяч доз.

"Утилизации будет подлежать только вакцина AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Это была гуманитарная помощь. Ее получателем был Центр общественного здоровья", — сказал Игорь Кузин.

Среди основных причин неиспользования вакцины AstraZeneca в Украине главный санврач видит "сильное влияние определенных антивакцинальных настроений в обществе и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости и неэффективности препарата".

"Случалось, что люди приходили к пункту прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", — сказал Игорь Кузин.

Напомним, ранее в Украине просили разрешить делать третью прививку вакцной AstraZeneca, чтобы препарат не уничтожили, поскольку его срок годности истекает 30 ноября.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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