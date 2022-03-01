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В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники – Арестович

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В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники – Арестович

УНИАН

В частности, уничтожены и повреждены 29 самолетов и 29 вертолетов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине на 1 марта уничтожено более 1500 единиц российской военной техники.

Об этом он сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

"Уничтожено и повреждено 29 самолетов, вертолетов – 29, танков – почти 200, боевых бронированных машин – 846, артиллерийских систем – 77, средств ПВО – 7, реактивных систем залпового огня – 24, цистерн с горюче-смазочными материалами тактического уровня – 3, военных катеров (при попытке высадки диверсантов) – 2 единицы и автомобильной техники – 305 единиц", – рассказал Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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