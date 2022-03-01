В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники – Арестович

В Украине уничтожено более 1500 единиц российской военной техники – Арестович

В частности, уничтожены и повреждены 29 самолетов и 29 вертолетов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине на 1 марта уничтожено более 1500 единиц российской военной техники.

Об этом он сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

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"Уничтожено и повреждено 29 самолетов, вертолетов – 29, танков – почти 200, боевых бронированных машин – 846, артиллерийских систем – 77, средств ПВО – 7, реактивных систем залпового огня – 24, цистерн с горюче-смазочными материалами тактического уровня – 3, военных катеров (при попытке высадки диверсантов) – 2 единицы и автомобильной техники – 305 единиц", – рассказал Арестович.