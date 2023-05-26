В Украине упрощают военно-врачебные комиссии: Зеленский подписал два законопроекта

Президент Владимир Зеленский подписал два законопроекта №9154 и №9158 по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.

Об этом 26 мая сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в новых законах будет содержаться норма, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Оба закона вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования. То есть уже завтра-послезавтра", — добавил нардеп.

Напомним, ранее Министерство обороны анонсировало новации в работе военно-врачебных комиссий (ВЛК), которые делают вывод о пригодности к службе военнообязанных.

В Генштабе ВСУ заявили, что прохождение военно-врачебной комиссии станет более быстрым и удобным. Детальнее — в материале ТСН.ua.

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