В Украине упростили получение нового удостоверения УБД: что изменилось

Удостоверение участника боевых действий

Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД. Это облегчит процедуру восстановления в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как стало известно, теперь для оформления нового удостоверения:

не следует подтверждать, что Нацполиция приняла и зарегистрировала заявление о потере или похищении документа;

не следует доказывать, что в печатных СМИ опубликовано объявление о потере или похищении.

не имеют и освобождены из плена прилагать к заявлению материалы служебного расследования.

Ранее в Украине заработало электронное удостоверение ветерана.

«Электронное удостоверение касается не только участников боевых действий, это может касаться и лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны более старого законодательства, членов семей погибших», — говорит юрист Ярослав Хоменко.