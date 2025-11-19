ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В Украине упростили получение нового удостоверения УБД: что изменилось

Для украинцев облегчили процедуру возобновления удостоверения участника боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удостоверение участника боевых действий

Удостоверение участника боевых действий

Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД. Это облегчит процедуру восстановления в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как стало известно, теперь для оформления нового удостоверения:

  • не следует подтверждать, что Нацполиция приняла и зарегистрировала заявление о потере или похищении документа;

  • не следует доказывать, что в печатных СМИ опубликовано объявление о потере или похищении.

  • не имеют и освобождены из плена прилагать к заявлению материалы служебного расследования.

Ранее в Украине заработало электронное удостоверение ветерана.

«Электронное удостоверение касается не только участников боевых действий, это может касаться и лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны более старого законодательства, членов семей погибших», — говорит юрист Ярослав Хоменко.

