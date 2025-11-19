- Дата публикации
-
- Украина
- 151
- 1 мин
В Украине упростили получение нового удостоверения УБД: что изменилось
Для украинцев облегчили процедуру возобновления удостоверения участника боевых действий.
Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД. Это облегчит процедуру восстановления в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Как стало известно, теперь для оформления нового удостоверения:
не следует подтверждать, что Нацполиция приняла и зарегистрировала заявление о потере или похищении документа;
не следует доказывать, что в печатных СМИ опубликовано объявление о потере или похищении.
не имеют и освобождены из плена прилагать к заявлению материалы служебного расследования.
Ранее в Украине заработало электронное удостоверение ветерана.
«Электронное удостоверение касается не только участников боевых действий, это может касаться и лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны более старого законодательства, членов семей погибших», — говорит юрист Ярослав Хоменко.