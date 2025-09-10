В Украине упростили получение водительских прав определенной категории — детали

Водительское удостоверение / © vk.com/garikharlamov_fanklub

Реклама

Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее на период военного положения получать водительские права категории СЕ без обязательного годичного стажа вождения грузовиков категории С.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Категория СЕ дает право управлять грузовиками с большим прицепом или полуприцепом.

Реклама

Решение призвано решить проблему дефицита водителей категории СЕ в Украине. Из-за нехватки таких специалистов до 30% грузовых автомобилей простаивает, что создает риски для логистики, оборонного сектора и экономики страны.

В то же время остаются в силе другие требования: прохождение обучения, сдача экзаменов и пригодность по состоянию здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируют отменить бессрочные водительские права. Это означает, что владельцы удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре будут вынуждены обновлять документы, поскольку они больше не будут действительными бессрочно.