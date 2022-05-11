В Украине упростили процедуру обучения и получения водительских прав

Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД. В частности, уменьшены сроки обучения и объем теоретической части. Также появилась возможность учиться онлайн.
Об этом сообщили 10 мая в Министерстве внутренних дел.
Что изменилось:
- Уменьшены сроки обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части. Это стало возможным с помощью уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС", "этика водителя ТС" и т.д.
- Проходить обучение по теоретической подготовке можно онлайн через Zoom, Skype, Google meet и т.д.
- Граждане, переехавшие временно жить в другой регион, могут сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.
- Они также могут получить удостоверение водителя в любом сервисном центре МВД независимо от места сдачи теоретического или практического экзаменов.
- Появилась возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.
Напомним, Кабмин предлагает Раде заморозить коммунальные тарифы в Украине до конца войны. Мораторий хотят наложить повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение для всех категорий потребителей.
Читайте также: